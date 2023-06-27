В РФ начались продажи планшетов с революционными дисплеями, полностью безопасными для глаз

TCL в России представила два планшета NXTPAPER 11 и TCL TAB 11. Экраны этих устройств получили особую технологию защиты глаз от синего света и алюминиевый корпус.

TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 оснащены 11-дюймовыми IPS экранами. NXTPAPER 11 еще получил особую технологию NXTPAPER 2.0, которая позволяет использовать устройство при ярком солнечном свете, а за счет специального матового слоя, исключает блики на экране.

Еще присутствуют светофильтрующие слои, которые снижают компоненты синего света.

Планшеты также получили алюминиевый корпус толщиной всего 6,9 мм и вес 469 г. Разрешение панелей составляет 2000х1200 точек, частота обновления экрана 120 Гц.

В планшетах реализовали несколько режимов работы дисплея, среди них есть режим чтения, который является максимально комфортным для глаз за счет имитации «электронных» чернил.

В TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 встроили четыре динамика, микрофон, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и 4G модем (в TCL TAB 11).

Автономную работу 10 часов в планшетах обеспечивает аккумулятор емкостью 8000 мАч. TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 уже можно купить в сети магазинов DNS, Ozon и Yandex.Market, а также фирменных магазинах TCL.

Цены на новинку стартуют от 13 990 руб., самая дорогая версия с 4G модемом доступна по цене 16 990 руб.