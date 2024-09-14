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В РФ начались продажи первых в истории бренда Dyson наушников за 80 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо начала продажи новых беспроводных наушников Dyson OnTrac по цене 79 990 рублей. Это первые наушники от известного бренда Dyson, которые обещают сочетание современных технологий и комфорта.

В РФ начались продажи первых в истории бренда Dyson наушников за 80 тыс. рублей

Наушники имеют футуристический дизайн и оснащены системой активного шумоподавления (ANC). Она использует множество микрофонов для анализа окружающего шума и автоматически подстраивает шумоподавление, что делает их удобными для прослушивания музыки или звонков в любых условиях. Пользователи могут переключаться между полным шумоподавлением и режимом прозрачности.

Dyson OnTrac предлагают отличное качество звука благодаря 40-мм динамическим излучателям. Частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц обеспечивает насыщенные басы и чистые высокие частоты.

В РФ начались продажи первых в истории бренда Dyson наушников за 80 тыс. рублей

Амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти создают хорошую звукоизоляцию, а регулируемое оголовье обеспечивает комфортную посадку.

Наушники могут работать до 20 часов на одном заряде, а время зарядки составляет два часа. Они поддерживают Bluetooth 5.3 для беспроводной связи и совместимы с аудиокодеками AAC, aptX и SBC.

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