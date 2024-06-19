В РФ начались продажи отечественных ноутбуков INFERIT по цене от 69 000 рублей

Отечественная компания «Инферит» начала продавать свои собственные российские ноутбуки под брендом INFERIT. В их ассортименте представлены четыре модели: Enox, Compact, Eclipse и Silver.

«Инферит» — это российская компания, которая занимается производством компьютеров, облачных серверов, программного обеспечения и ноутбуков. Они имеют главный офис в Москве, а производство ноутбуков осуществляется в городе Фрязино под Москвой с использованием частично импортных компонентов.

Пока что в продаже представлено шесть конфигураций и четыре модели ноутбуков: Enox, Compact, Eclipse и Silver. Все они принадлежат к категории офисных ноутбуков и оснащены 14-дюймовыми IPS экранами, процессорами Intel Core i5 или i7, сканерами отпечатков пальцев в тачпаде, до 32 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ SSD.

Каждую модель можно модернизировать, например, увеличивать объем оперативной памяти. Отличия между моделями заключаются в дизайне, процессорах и разрешении экранов.

Покупатели могут выбрать ноутбук с предустановленной операционной системой Windows или Linux. Модель Eclipse является единственной, оснащенной сенсорным экраном.

Ноутбуки INFERIT доступны для покупки на официальном сайте Softline Store. Цены на них начинаются от 69 000 рублей за модель INFERIT Enox и достигают 87 000 рублей за модель INFERIT Eclipse.