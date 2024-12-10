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В РФ начались продажи новых роботов-пылесосов Xiaomi по цене от 65 000 рублей

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Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж новых моделей роботов-пылесосов от Xiaomi. Цены на устройства составляют 64 990 рублей за модель Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro и 74 990 рублей за Xiaomi Robot Vacuum X20 Max.

В РФ начались продажи новых роботов-пылесосов Xiaomi по цене от 65 000 рублей

Новая линейка роботов-пылесосов разработана для различных потребностей в уборке. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max предлагает ряд передовых функций, включая автоматическую мойку швабры при высокой температуре и быструю сушку горячим воздухом.

Также в модель интегрированы выдвижной рычаг швабры и щетка для удаления спутанных волос, что делает её идеальной для тщательной уборки с минимальными усилиями.

С другой стороны, Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro акцентирует внимание на мощном всасывании и интеллектуальных функциях. Он оснащён системой предотвращения столкновений и автоматически распознаёт ковры, что делает уборку более эффективной.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max выделяется своей мощностью и точностью. С обновленной базовой станцией, которая автоматически моет швабру, пользователи могут настраивать температуру воды для достижения оптимальных результатов.

С силой всасывания 8 000 Па, модель эффективно справляется с пылью и шерстью домашних животных, а её аккумулятор ёмкостью 5 200 мАч обеспечивает до 120 минут работы.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, в свою очередь, предлагает автоматическую очистку резервуара и тканевых насадок, что упрощает уход за устройством.

С мощностью всасывания 7 000 Па и четырьмя уровнями регулировки, он подходит для различных поверхностей и обеспечит качественную уборку.

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