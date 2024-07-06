В РФ начались продажи нового планшета Huawei MatePad 11,5″S

В российских магазинах стал доступен для покупки новый планшет HUAWEI MatePad 11,5″S.

Этот планшет оснащен улучшенным экраном PaperMatte и поддерживает аксессуары с технологией NearLink, а также поставляется с приложением для рисования GoPaint и обновленным приложением «Блокнот».

HUAWEI MatePad 11,5″S имеет экран нового поколения PaperMatte с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц.

Экран имеет размер 11,5 дюйма с разрешением 2800×1840 и антибликовым покрытием. Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) сопротивляется, как бумага, при письме. Приложение «Блокнот» обновлено и теперь позволяет воспроизводить записи в заметках, сочетая запись аудио и рукописный ввод.

Съемная клавиатура с технологией NearLink удобна для использования в разных сценариях.

В планшете также представлено новое приложение GoPaint, разработанное компанией Huawei. Оно предлагает множество инструментов для творчества, таких как кисти, холсты и различные типы бумаги.

HUAWEI MatePad 11,5″S доступен в трех цветовых вариантах: сиреневом, космическом сером и мерцающем серебре. Он легкий и тонкий, весит всего 510 г и имеет толщину 6,2 мм.

Планшет HUAWEI MatePad 11,5″S доступен в двух конфигурациях: версия с экраном PaperMatte, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене 35 999 рублей, а также версия с экраном PaperMatte, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и умной магнитной клавиатурой HUAWEI по цене 44 999 рублей.