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В РФ начались продажи ноутбука Tecno Megabook T16 Pro с Intel Core Ultra по цене от 108 тыс.

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Компания Tecno анонсировала выход ноутбука MEGABOOK T16 Pro, который стал первым устройством бренда с процессором Intel Core Ultra и встроенным AI-модулем.

В РФ начались продажи ноутбука Tecno Megabook T16 Pro с Intel Core Ultra по цене от 108 тыс.

Ноутбук оснащен процессорами Intel Core Ultra 5, 7 или 9 серии, предлагая максимальную конфигурацию с 16 ядрами и тактовой частотой до 5,1 ГГц. Встроенный графический процессор Intel Arc поддерживает работу с нейросетями, но дискретной видеокарты в модели нет.

MEGABOOK T16 Pro имеет 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и соотношением сторон 16:10, что улучшает отображение информации. Яркость экрана достигает 400 нит, обеспечивая хорошую видимость при ярком освещении.

Система охлаждения включает два вентилятора и тепловые трубки, а аккумулятор емкостью 99,9 Вт*ч гарантирует до 22 часов работы без подзарядки. В комплекте также предусмотрена быстрая зарядка на 100 Вт.

В РФ начались продажи ноутбука Tecno Megabook T16 Pro с Intel Core Ultra по цене от 108 тыс.

Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и оснащен девятью портами, включая USB-C, USB-A и HDMI 1.4. В модели также есть сканер отпечатков пальцев и металлический корпус. Цена MEGABOOK T16 Pro с Intel Core Ultra 7 составляет 107 999 рублей, с Intel Core Ultra 9 — 117 999 рублей.

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