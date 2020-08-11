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В РФ начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150

11.08.2020 09:25

Компания Nokia на российском рынке представила два новых кнопочных телефона, один из которых более доступный, а другой будет немного дороже. В РФ начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150
Nokia 125 представляет собой телефон с 2,4-дюймовым экраном и пластиковым корпусом, а еще в нем имеются крупные кнопки для управления и набора текста.

Еще в аппарате заявлено FM-радио, и батарея на 1 020 мАч, которая позволит работать ему три недели в режиме ожидания и сутки в режиме разговора.

Оценен этот телефон в 2 990 рублей. Что касается Nokia 150, то в нем на задней панели уже появится камера, а также он получил mp3-плеер и поддержку карты microSD до 32 ГБ.

Кроме этого, в таком телефоне есть Bluetooth для обмена файлами. Стоимость этого телефона составит уже 3 790 рублей.

В РФ начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150

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