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В РФ начались продажи IPhone 16e с процессором A18 по цене от 78 тыс. рублей

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В России стартовали продажи смартфона Apple iPhone 16e, который предлагает привычную функциональность по более доступной цене в рамках линейки iPhone 16.

Смартфон оснащён шестиядерным чипом Apple A18 и модемом C1, обеспечивающим высокую производительность и отличные показатели автономности для 6,1-дюймовых устройств.

iPhone 16e получил 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей с разрешением 2532 × 1170 пикселей, защищённый прочным стеклом Ceramic Shield. Основная камера на 48 мегапикселей с диафрагмой f/1,6 и 2-кратным зумом обеспечивает высокое качество съёмки. Фронтальная 12-мегапиксельная камера поддерживает видеосъёмку в 4K при 60 кадрах в секунду.

По сравнению с iPhone 11, автономная работа iPhone 16e увеличена на 6 часов, а по сравнению с предыдущими моделями iPhone SE — до 12 часов. Для зарядки используется порт USB-C, а также предусмотрена беспроводная зарядка.

iPhone 16e доступен в чёрном и белом матовых цветах. Цена модели с 128 ГБ памяти составляет 77 999 рублей, а версия с 256 ГБ — 89 999 рублей в сети «М.Видео — Эльдорадо».

IPhone 16e
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