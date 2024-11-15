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В РФ начались продажи игрового монитора Acer стоимостью 160 тыс. рублей

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На российском рынке появился игровой монитор Acer Predator X32X, который уже есть в наличии в магазинах. Его цена составляет 160 000 рублей.

В РФ начались продажи игрового монитора Acer стоимостью 160 тыс. рублей

Монитор можно регулировать с помощью стойки Ergo Stand, которая позволяет отклонять экран от -5° до +20° и поворачивать на 20° в любую сторону. Высоту можно менять до 120 мм.

Монитор поддерживает технологии VESA DisplayHDR True Black 400 и AMD FreeSync Premium. Для защиты зрения есть фильтр синего света, антибликовое покрытие ComfyView и технологии для уменьшения мерцания.

Новинка имеет изогнутую OLED-матрицу с высокой цветопередачей и частотой обновления 240 Гц. Радиус изгиба матрицы составляет 1700R, соотношение сторон — 16:9, а разрешение — 3840×2160 пикселей. Максимальная яркость достигает 1000 нит, а время отклика составляет 0,03 мс.

Матрица охватывает 99% цветового стандарта DCI-P3, а показатель цветового отклонения не превышает двух единиц. В наличии пять USB Type-A и один USB Type-C на 65 Вт, два порта HDMI 1.4 и два DisplayPort, разъём для наушников и два динамика по 5 Вт.

 

 

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