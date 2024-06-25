В РФ начались продажи Huawei MatePad 11,5″S по цене от 36 тыс. рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо, крупная компания в России, начала принимать предзаказы на новый планшет Huawei MatePad 11,5″S. Первым покупателям будут предложены подарки.

Те россияне, которые оформят предварительный заказ до 4 июля, получат в качестве подарка стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения) или умные часы Huawei WATCH FIT 3.

Huawei MatePad 11,5″S оснащен новым экраном PaperMatte, который имеет соотношение сторон 3:2 и обновляется с высокой частотой до 144 Гц.

Экран Huawei FullView размером 11,5 дюймов имеет разрешение 2800×1840 и покрывает 87% площади устройства. Стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения) создает ощущение письма на бумаге. Приложение «Блокнот», разработанное Huawei, добавляет новые возможности для создания заметок, рисунков и записей.

Huawei M-Pencil (3-го поколения) поддерживает технологию NearLink, что делает его более удобным и портативным.

Планшет доступен в трех цветах: сиреневом, космическом сером и мерцающем серебристом. Он легкий и тонкий, весит всего 510 г и имеет толщину 6,2 мм, что делает его удобным для использования в мобильном офисе.

Для покупки предлагается планшет в двух версиях по цене от 35 999 рублей за конфигурацию 8 ГБ / 256 ГБ. При выборе новинки в такой же конфигурации, но с умной магнитной клавиатурой, цена повысится до 44 999 рублей.