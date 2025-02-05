В РФ начались продажи HONOR X9c: самым популярным стал черный смартфон на 8/256 ГБ

«МТС» объявила о старте продаж смартфона HONOR X9c, который будет доступен с 4 февраля как онлайн, так и в салонах компании. Покупатели могут получить выгоду до 9 тысяч рублей на новую модель.

Также в компании рассказали, что среди предзаказов большинство выбирали конфигурацию 8+256 ГБ, а черный цвет оказался самым популярным. HONOR X9c предлагается в двух версиях: 8+256 ГБ за 38 990 рублей и 12+256 ГБ за 40 990 рублей.

До 17 февраля покупатели получат в подарок наушники и скидку в 4 тысячи рублей, а также дополнительную скидку при подключении абонемента.

Смартфон отличается стильным дизайном, легким корпусом и высокой прочностью. Он оснащен AMOLED-экраном, батареей на 6600 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Основная камера 108 Мп предлагает различные режимы съемки и функции для улучшения фотографий. HONOR X9c также защищен от влаги и пыли, что делает его надежным выбором для пользователей.