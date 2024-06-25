В РФ начались продажи Honor 200 Lite с AMOLED-экраном за 33 тыс. рублей

Смартфон Honor 200 Lite уже доступен для покупки в российских магазинах. Основной изюминкой Honor 200 Lite является его камера, которая обладает высоким разрешением и продвинутыми возможностями портретной съёмки.

Задняя камера состоит из 108-мегапиксельного основного датчика, 5-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины с возможностью макросъёмки.

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп и поддержкой алгоритма Honor RAW Domain способна делать неплохие портретные фотографии.

Смартфон также обладает ярким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он работает на базе процессора Dimensity 6080 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Питание устройству обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 35 Вт. Согласно заявлению производителя, батарея способна обеспечить до 29 часов разговоров, до 14 часов непрерывного просмотра видео или до 16 часов использования браузера.

Honor 200 Lite оснащен новейшей операционной системой MagicOS 8.0, которая предлагает несколько полезных функций. Magic Capsule обеспечивает динамические уведомления в области фронтальной камеры, Magic Portal позволяет перемещать контент между приложениями одним жестом, а Parallel Space позволяет разделять личные и рабочие задачи.

Новинку уже можно приобрести в магазинах-партнёрах в нескольких цветовых вариантах, таких как черный, синий и голубой, по цене 32 990 рублей.