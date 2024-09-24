В РФ начались продажи флагманского планшета HONOR MagicPad 2 с ИИ

Крупнейшие российские ритейлеры начали продажи нового планшета Honor MagicPad 2.

Китайская новинка поступила в розничную продажу 24 сентября, причем ее предлагают с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Модель покупателю предлагают в белом и черном исполнении. В розничной продаже Honor MagicPad 2 предлагается за 70 тыс. рублей, если выбрать модель со стилусом и чехлом, то придется заплатить 80 тыс. рублей.

Причем в рамках акции, которая продлится до 7 октября, при выборе расширенной комплектации, клиент получает скидку в 10 тысяч рублей и часы Honor Watch 4 в подарок, а при покупке без комплекта — скидку в 5 тысяч и те же часы.

Напомним, Honor MagicPad 2 получил экран 12,3 дюйма с разрешением 3000 x 1920 пикселей с частотой обновления 144 Гц и яркостью 1600 кд/м². В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8s Gen 3, который дополнен 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

За питание устройства отвечает встроенный аккумулятор на 10 050 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 66 Вт. В аппарате производитель установил, три микрофона и восемь динамиков, и вся эта начинка разместилась в устройстве толщиной 5,8 мм.