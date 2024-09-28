О начале приема предварительных заказов объявила компания М.Видео-Эльдорадо.

В РФ начались предзаказы на планшеты HUAWEI — MatePad 12 X и MatePad Pro 12,2″, стоимость которых стартует от 49 999 и 79 999 рублей соответственно.

MatePad Pro 12,2″ оснащен экраном Tandem OLED с технологией PaperMatte, который обеспечивает антибликовую поверхность и устраняет 99% световых помех.

Новый экран поддерживает высокую яркость до 2000 нит и улучшает контрастность до 2 000 000:1, что делает его идеальным для работы и развлечений. Толщина планшета составляет всего 5,5 мм, а вес — 508 граммов, что делает его самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке.

MatePad Pro также поддерживает частоту обновления 144 Гц и имеет высокоемкую батарею на 10 100 мАч с возможностью быстрой зарядки до 85% за 40 минут. Устройство выполнено в элегантном дизайне с текстурой задней панели «золотистый шелк».

MatePad 12 X выделяется цельнометаллическим корпусом и экраном с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковым значением яркости 1000 нит. Он также имеет шесть динамиков с поддержкой технологии HUAWEI SOUND для качественного звучания.

При предзаказе, который проходит с 27 сентября по 11 октября, покупатели MatePad Pro могут выбрать в подарок HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI FreeClip или стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения). При покупке MatePad 12X предлагаются смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI FreeBuds 6i или стилус.