Главная » Новости

В РФ начались поставки «супершредера» для тотального уничтожения секретных документов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В России начались поставки «супершредеров», которые рассчитаны на уничтожение секретных документов. Разработчиком устройства стала «Росэлектроника», входящая в состав Ростеха.

«Супершредер» работает по принципу перекрестной резки, за счет чего документы уничтожаются практически в пыль. Заявлено, что выходящие фрагменты получаются размером не более 2,5 мм2.

Такие фрагменты невозможно восстановить с помощью специального программного обеспечения или технических средств.

Новинка рассчитана на использование в налоговых органах, силовых структурах, кредитных организациях и т.д.

В РФ начались поставки «супершредера» для тотального уничтожения секретных документов

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.