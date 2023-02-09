В РФ начались поставки «супершредера» для тотального уничтожения секретных документов

В России начались поставки «супершредеров», которые рассчитаны на уничтожение секретных документов. Разработчиком устройства стала «Росэлектроника», входящая в состав Ростеха.

«Супершредер» работает по принципу перекрестной резки, за счет чего документы уничтожаются практически в пыль. Заявлено, что выходящие фрагменты получаются размером не более 2,5 мм2.

Такие фрагменты невозможно восстановить с помощью специального программного обеспечения или технических средств.

Новинка рассчитана на использование в налоговых органах, силовых структурах, кредитных организациях и т.д.