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В РФ начали продажи Samsung Galaxy A41 и Galaxy A31 с NFC

28.04.2020 21:46

На российском рынке компания Samsung предложила новые среднебюджетные смартфоны, а это Samsung Galaxy A41 с NFC и Galaxy A31. В РФ начали продажи Samsung Galaxy A41 и Galaxy A31 с NFC
Эти аппараты уже доступны для заказа по цене 17 990 и 19 990 рублей соответственно. Модель Galaxy A41 имеет 6,1-дюймоввый экран, в котором есть каплевидный вырез для фронтальной камеры на 25 Мп.

На задней панели установлена камера с тремя датчиками – 48, 8 и 5 Мп.

Вторая новинка имеет уже 6,4-дюймовый дисплей, 2-мегапиксельную селфи-камеру и основную камеру с модулями на 48, 8, 5 и 5 Мп.

Процессор в смартфонах MediaTek Helio P65, оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной 64 ГБ.

Что касается аккумуляторов, что в Galaxy A41 он имеет емкость на 3 500 мАч, а во второй модели – 5 000 мАч. Цветовая гамма устройств представлена черным, белым и красным цветами.

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