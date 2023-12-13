В РФ на новом смартфоне запустят мессенджер похожий на Telegram

Как сообщает источник в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА» газете «Известия», в России скоро появится новый отечественный мессенджер, который будет функционировать как аналог Telegram.

Этот мессенджер будет обеспечивать высокий уровень шифрования и программы идентификации. Ожидается, что он будет интегрирован в систему «Р-Фон», своего рода «отечественного iPhone», который предназначен для госслужащих и бизнеса.

Предполагается, что презентация антишпионского смартфона состоится 18 декабря с участием представителей Министерства промышленности и Министерства цифрового развития. В будущем россияне смогут использовать этот мессенджер не только на «Р-Фоне», но и на других смартфонах и компьютерах.

Мессенджер будет называться «РОСА Мессенджер». Как заявили в пресс-службе «НТЦ ИТ РОСА», новый продукт будет подходить для всех. Компания подчеркнула уникальность своего мессенджера.

«РОСА Мессенджер» предназначен для использования как обычными гражданами, так и частным бизнесом и государственными учреждениями. Компания отметила, что не выбирала Telegram в качестве образца, а создала уникальный продукт, функционал которого будет похож на функционал мессенджера Павла Дурова.

Кроме того, компания отметила, что на российском рынке доступны смартфоны с комплектующими разных производителей. Чтобы обеспечить безопасность, инженеры «НТЦ ИТ РОСА» разработали драйверы для всех аппаратных компонентов «Р-Фона».