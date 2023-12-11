Главная » Новости

В РФ на конференции представили отечественную ОС «Аврора» 5.0

Автор На чтение 1 мин Просмотров 97 Опубликовано

На конференции Rostelecom Tech Day компания «Открытая мобильная платформа» представила публике пятую версию отечественной операционной системы «Аврора». Новое поколение ОС отличается полностью переработанным интерфейсом и жестовым управлением, особое внимание уделено планшетному интерфейсу. В целом, было внесено множество изменений, которые повышают удобство использования устройств.

Компания вложила два года разработки и значительные усилия в создание «Авроры» пятой версии. Она представляет собой прорыв в корпоративной офисной мобильности и готова к использованию офисными сотрудниками в их повседневных задачах.

Первые устройства на базе «Авроры» 5.0 планируется выпустить в 2024 году, включая смартфоны и планшеты, которые будут доступны в обычных розничных магазинах. Ранее особенности интерфейса «Авроры» 5.0 были представлены на конференции Mobius Autumn 2023 для мобильных разработчиков в Санкт-Петербурге.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.