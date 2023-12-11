В РФ на конференции представили отечественную ОС «Аврора» 5.0

На конференции Rostelecom Tech Day компания «Открытая мобильная платформа» представила публике пятую версию отечественной операционной системы «Аврора». Новое поколение ОС отличается полностью переработанным интерфейсом и жестовым управлением, особое внимание уделено планшетному интерфейсу. В целом, было внесено множество изменений, которые повышают удобство использования устройств.

Компания вложила два года разработки и значительные усилия в создание «Авроры» пятой версии. Она представляет собой прорыв в корпоративной офисной мобильности и готова к использованию офисными сотрудниками в их повседневных задачах.

Первые устройства на базе «Авроры» 5.0 планируется выпустить в 2024 году, включая смартфоны и планшеты, которые будут доступны в обычных розничных магазинах. Ранее особенности интерфейса «Авроры» 5.0 были представлены на конференции Mobius Autumn 2023 для мобильных разработчиков в Санкт-Петербурге.