В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов28.04.2020 11:59
В середине следующего года в России в обязательном порядке начнут регистрировать смартфоны по IMEI.
Об этом стало известно «Коммерсанту». Как написало издание, сейчас проект по регистрации мобильных устройств по заводскому номеру согласовывают в АП, а после он будет направлен в Госсдуму.
Регистрировать телефоны по IMEI обяжут импортеров. Граждане тоже будут самостоятельно регистрировать свои устройства, но только в том случае, если аппарат был приобретён за границей.
Регистрация будет платной, но только для тех, кто купит смартфон после вступления в силу законопроекта.
Регистрация смартфонов направлена на борьбу с кражами и серым рынком.
Просмотры: