В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

В середине следующего года в России в обязательном порядке начнут регистрировать смартфоны по IMEI.

Об этом стало известно «Коммерсанту». Как написало издание, сейчас проект по регистрации мобильных устройств по заводскому номеру согласовывают в АП, а после он будет направлен в Госсдуму.

Регистрировать телефоны по IMEI обяжут импортеров. Граждане тоже будут самостоятельно регистрировать свои устройства, но только в том случае, если аппарат был приобретён за границей.

Регистрация будет платной, но только для тех, кто купит смартфон после вступления в силу законопроекта.

Регистрация смартфонов направлена на борьбу с кражами и серым рынком.