В РФ могут разблокировать соцсеть X и разработать специальный режим для TikTok

На встрече с участниками Мастерской новых медиа, Антон Горелкин, зампредседателя ИТ-комитета Госдумы и председатель правления РОЦИТ, обсудил будущее зарубежных соцсетей в России.

Он предложил разблокировать соцсеть X (Twitter), так как она стала более сбалансированной после смены собственника, Илона Маска, и переименования в X.

Также он предложил обсудить возможное возвращение TikTok в Россию. В случае возвращения, для TikTok может быть создан специальный режим, который будет фильтровать политически спорный контент.

Горелкин поделился, что создатели TikTok уже думают об этом.