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В РФ могут разблокировать соцсеть X и разработать специальный режим для TikTok

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

На встрече с участниками Мастерской новых медиа, Антон Горелкин, зампредседателя ИТ-комитета Госдумы и председатель правления РОЦИТ, обсудил будущее зарубежных соцсетей в России.

Он предложил разблокировать соцсеть X (Twitter), так как она стала более сбалансированной после смены собственника, Илона Маска, и переименования в X.

Также он предложил обсудить возможное возвращение TikTok в Россию. В случае возвращения, для TikTok может быть создан специальный режим, который будет фильтровать политически спорный контент.

Горелкин поделился, что создатели TikTok уже думают об этом.

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