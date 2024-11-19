В РФ изобрели и провели испытания новой маскировки для армии от вражеских БПЛА

Волонтеры из Великого Новгорода совместно с учеными Новгородского государственного университета разработали уникальное камуфляжное снаряжение для военных.

Эти изделия предназначены для скрытного передвижения людей и техники, а также для их маскировки от дронов и оптического наблюдения.

Главный научный сотрудник университета Роман Петров отметил, что снаряжение легко собирается, изготовлено из качественных материалов и отличается низкой себестоимостью. Камуфляж имеет объемную нарезку и подходит для любого времени года, что затрудняет обнаружение объектов с помощью оптических сенсоров.

Разработчики использовали различные технологии для обнаружения противника, включая дроны с видеокамерами и ночным видением. Петров объяснил, что их цель — сделать камуфляж невидимым не только для человеческого глаза, но и для тепловизоров и мультиспектральных систем.

Инициатор проекта Екатерина Васильева добавила, что снаряжение может использоваться в специальных военных операциях, включая покрывало «Покров», защищающее от беспилотников, и плащ «Вотола» для маскировки. Все изделия успешно прошли тестирование, и интерес к их производству проявляют регионы по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург. Разработчики также сотрудничают с несколькими университетами для дальнейшего улучшения технологии.

Источник: ТАСС.