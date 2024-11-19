Главная » Новости

В РФ изобрели и провели испытания новой маскировки для армии от вражеских БПЛА

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Волонтеры из Великого Новгорода совместно с учеными Новгородского государственного университета разработали уникальное камуфляжное снаряжение для военных.

Эти изделия предназначены для скрытного передвижения людей и техники, а также для их маскировки от дронов и оптического наблюдения.

Главный научный сотрудник университета Роман Петров отметил, что снаряжение легко собирается, изготовлено из качественных материалов и отличается низкой себестоимостью. Камуфляж имеет объемную нарезку и подходит для любого времени года, что затрудняет обнаружение объектов с помощью оптических сенсоров.

Разработчики использовали различные технологии для обнаружения противника, включая дроны с видеокамерами и ночным видением. Петров объяснил, что их цель — сделать камуфляж невидимым не только для человеческого глаза, но и для тепловизоров и мультиспектральных систем.

Инициатор проекта Екатерина Васильева добавила, что снаряжение может использоваться в специальных военных операциях, включая покрывало «Покров», защищающее от беспилотников, и плащ «Вотола» для маскировки. Все изделия успешно прошли тестирование, и интерес к их производству проявляют регионы по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург. Разработчики также сотрудничают с несколькими университетами для дальнейшего улучшения технологии.

Источник: ТАСС.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.