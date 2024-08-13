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В РФ изобрели беспилотник «Гром» для подавления системы ПВО

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На Военно-техническом форуме «Армия-2024» представлен новый скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром». Этот БПЛА способен эффективно работать в связке с пилотируемыми самолетами, выполняя роль ведомого в атакующем эшелоне.

В РФ изобрели беспилотник "Гром" для подавления системы ПВО

«Гром» оснащен возможностями для поражения различных систем противовоздушной обороны с помощью противорадиолокационных ракет. Кроме того, он может успешно уничтожать надводные и береговые цели.

Для выполнения задач беспилотник использует разнообразные бомбы и ракеты с различными системами наведения, вес которых может достигать 2000 килограммов. «Гром» имеет специальные точки подвески для размещения боеприпасов как на крыльях, так и внутри корпуса.

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