Главная » Новости

В РФ из-за санкций может перестать работать Windows и Microsoft Office

На чтение 1 мин Просмотров 6.1к. Опубликовано

Российские разработчики программного обеспечения уверены, что влияние санкций незаметным для России не окажется.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что фатального исхода событий ждать не стоит, но россияне могут лишится доступа к ряду важных сервисов и программ. Некоторые ограничения направлены на IT-компании, которые работают в России.

Так, сообщается, что в РФ уже прекратило работать приложение UAV Forecast и Cinema 4D, а также Insydium. Эксперты говорят, что следующими могут быть Microsoft и Zoom, которые начнут отзывать лицензии на использование в России базового программного обеспечения.

То есть в РФ из-за санкций может перестать работать Windows и Microsoft Office, также в списке могут оказаться Amazon и Google. Кроме этого, определенные проблемы могут возникнуть при использовании Facebook, Twitter, Whatsapp и Youtube

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.