Российские разработчики программного обеспечения уверены, что влияние санкций незаметным для России не окажется.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что фатального исхода событий ждать не стоит, но россияне могут лишится доступа к ряду важных сервисов и программ. Некоторые ограничения направлены на IT-компании, которые работают в России.

Так, сообщается, что в РФ уже прекратило работать приложение UAV Forecast и Cinema 4D, а также Insydium. Эксперты говорят, что следующими могут быть Microsoft и Zoom, которые начнут отзывать лицензии на использование в России базового программного обеспечения.

То есть в РФ из-за санкций может перестать работать Windows и Microsoft Office, также в списке могут оказаться Amazon и Google. Кроме этого, определенные проблемы могут возникнуть при использовании Facebook, Twitter, Whatsapp и Youtube