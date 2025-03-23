В РФ идёт подготовка к внедрению биометрии в популярных приложениях

В России пользователи популярных приложений смогут защитить свои аккаунты с помощью биометрической идентификации. Это стало возможным благодаря новому законопроекту, который был внесён в Госдуму в феврале и направлен на борьбу с интернет-мошенниками. Однако эксперты предупреждают о рисках, связанных с утечками личных данных.

Биометрическая авторизация необходима из-за роста случаев мошенничества, когда злоумышленники используют чужие данные для доступа к важным сервисам, таким как «Госуслуги» и онлайн-банки.

Эксперты отмечают, что биометрические данные сложно забыть или потерять, что упрощает процесс аутентификации, пишут Известия.

Примеры успешного применения биометрии в других странах, таких как Индия и Эстония, показывают, что такие системы могут эффективно защищать пользователей. Однако опыт внедрения биометрии также имеет свои недостатки, включая случаи утечек данных.

Биометрические методы, такие как распознавание лиц и отпечатков пальцев, могут повысить уровень безопасности, однако важно сочетать их с другими способами идентификации. Пользователи в России проявляют настороженность к новым технологиям, опасаясь мошенничества с использованием биометрии.

Эксперты подчеркивают, что внедрение биометрической идентификации требует тщательной проработки, чтобы защитить данные пользователей и минимизировать риски.

Важно учитывать возможные угрозы, такие как атаки с использованием цифровых двойников и необходимость наличия специального оборудования для аутентификации.