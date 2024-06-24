Главная » Новости

В РФ предложили запретить продажу гаджетов без российских приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений была внесена в Госдуму России. Авторами проекта являются депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.

Законопроект предлагает запретить установку условий, которые ограничивают использование российских приложений и единого магазина приложений, включая ограничения на поиск, обновление приложений, управление настройками, взаимодействие с потребителями и направление им уведомлений.

Также предлагается запретить ограничения на платежи потребителей при использовании российских приложений.

Законопроект также предусматривает требование к продаваемым в Российской Федерации телефонам: они должны обеспечивать возможность установки и обновления приложений через единый магазин приложений (RuStore) и осуществление платежей при установке и использовании указанных программ с помощью механизмов единого магазина приложений.

Источник: РИА Новости.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.