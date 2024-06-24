В РФ предложили запретить продажу гаджетов без российских приложений

Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков в иностранных магазинах приложений была внесена в Госдуму России. Авторами проекта являются депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.

Законопроект предлагает запретить установку условий, которые ограничивают использование российских приложений и единого магазина приложений, включая ограничения на поиск, обновление приложений, управление настройками, взаимодействие с потребителями и направление им уведомлений.

Также предлагается запретить ограничения на платежи потребителей при использовании российских приложений.

Законопроект также предусматривает требование к продаваемым в Российской Федерации телефонам: они должны обеспечивать возможность установки и обновления приложений через единый магазин приложений (RuStore) и осуществление платежей при установке и использовании указанных программ с помощью механизмов единого магазина приложений.

Источник: РИА Новости.