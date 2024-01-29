В РФ хотят создать и запустить вышки для бесконтактной подзарядки дронов

В России был разработан проект стационарных посадочных вышек под названием «Ладонь», предназначенных для бесконтактной зарядки аккумуляторов беспилотных летательных аппаратов.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили РИА Новости.

Автор проекта Михаил Климчук пояснил, что после проведения пяти минут в воздухе над такой вышкой, дрон сможет продолжить полет еще более 20 минут, в зависимости от его технических характеристик.

Эти вышки будут способны заряжать большинство типов дронов и также могут использоваться для размещения стационарных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в приграничных районах.

Ожидается, что такое решение будет востребовано не только нефтегазовыми компаниями, где сеть стационарных посадочных вышек позволит обеспечить непрерывный мониторинг целостности трубопроводов, но и в сферах логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и других областях, где требуются продолжительные полеты.

Планируется, что решение будет представлено на рынке в течение двух лет после успешного завершения тестирования и получения соответствующих сертификатов.

Проект был представлен в треке «Технологическое развитие» форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в феврале под эгидой Агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс».