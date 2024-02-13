В РФ допустили снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок имортных товаров

Недавно в России состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждался вопрос о лимите на покупки в иностранных интернет-магазинах.

Различные организации предложили разные варианты, включая полную отмену лимита и введение пошлины, пишет «РБК». Однако, пока окончательное решение не принято, и правительство продолжает рассматривать все предложения.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и Сбера, объем онлайн-покупок на трансграничном рынке в России в 2023 году достиг 179 миллиардов рублей. Однако, доля таких покупок в общем обороте интернет-торговли снизилась до 3%.

Различные интернет-магазины, такие как OZON, Wildberries и «Яндекс Маркет», выразили опасения относительно отмены лимита на покупки. Они считают, что многие российские покупатели могут отказаться от зарубежных покупок, если стоимость с учетом пошлины станет непосильной для них. Кроме того, также возможно сокращение доступного ассортимента товаров.

Представители SDEK.Shopping отметили, что сейчас только менее 20% товаров облагаются пошлиной, и покупатели могут позволить себе необходимые товары с минимальной наценкой, даже в условиях санкционных ограничений. Они настаивают на продлении лимита.

В любом случае, решение о размере лимита будет принимать правительство, и оно должно учесть интересы как покупателей, так и российских интернет-магазинов.