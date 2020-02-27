В РФ до 28 февраля подешевели «умные» телевизоры и смартфоны Xiaomi

Xiaomi на российской Tmall AliExpress объявила о крупной распродаже телевизоров, а акция будет проходить только до 28 февраля.

Специальная акция получила название «День Xiaomi на Tmall».

В ее рамках будут действовать скидки на телевизоры Xiaomi, смартфоны Redmi и Xiaomi, а также на аксессуары и другие товары китайского производителя.

Скидки на товары составят до 57%. К тому же покупатели получат ценные подарки.

К примеру, при покупке Xiaomi Mi TV 4S 43 клиент получит мышь Mi Wireless Mouse.

Самые большие скидки (в процентном соотношении) действуют на «умные» весы Mi Body Composition Scale 2 и телеприставку Mi Box S, которые сейчас можно купить со скидкой до 57%.