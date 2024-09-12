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В РФ число предзаказов на новый iPhone 16 превысило прошлогодние показатели

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В первый день предзаказов нового iPhone 16 наблюдается значительный рост интереса. Число предзаказов увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущим поколением, пишут Известия.

В РФ число предзаказов на новый iPhone 16 превысило прошлогодние показатели

Наиболее популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max, который занимает 56% всех предзаказов. Следом идут iPhone 16 Pro с 33% и iPhone 16 с 10%.

Компании, такие как «Мегафон» и «М.Видео – Эльдорадо», отмечают высокий спрос на все модели, причем iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ пользуется особой популярностью. Цены на новые смартфоны варьируются от 112 999 рублей за базовую модель до 194 990 рублей за Pro Max.

Эксперты говорят, что спрос на iPhone 16 может не превысить уровень продаж iPhone 15, так как часть покупателей, в частности госслужащие, не могут использовать продукцию Apple. Ожидается, что цена на устройства может снизиться, чтобы привлечь покупателей.

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