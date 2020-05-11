В рейтинге DxOMark смартфон Samsung Galaxy S20+ занял 10 место

DxOMark только сейчас протестировала Samsung Galaxy S20+, а ранее специалисты этой независимой лаборатории тестировали камеру Samsung Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20+ не смог показать выдающиеся результаты камеры. По итогу тестов аппарат заработал 118 баллов, а это позволило ему расположится на десятом месте рейтинга.

За фотовозможности специалисты DxOMark дали Galaxy S20+ 127 баллов, а за видео 100 баллов.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20+ на глобальном рынке стоит 1 200 долларов, но его камера уступает более дешёвым флагманским смартфонам из Китая.

В текущем рейтинге лидер Huawei P40 Pro, а в целом ТОП-5 камерофонов занимают китайский смартфоны: Honor 30 Pro+, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro и Huawei Mate 30 Pro 5G.