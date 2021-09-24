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В разработке находится iPad Pro с горизонтальной ориентацией и радикально новым дизайном

В разработке находится iPad Pro с горизонтальной ориентацией и радикально новым дизайном
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Горизонтальная ориентация iPad Pro станет новой нормой для будущих моделей, предполагает лидер с приличным послужным списком. В настоящее время есть несколько способов, которыми iPad сигнализирует вертикальную или портретную ориентацию по умолчанию, а не горизонтальную или альбомную.

На тыльной стороне iPad логотип Apple ориентирован вертикально, как и текст. Спереди камера расположена в верхней части iPad, когда ее держат вертикально, в то время как в ландшафтном режиме она находится сбоку и, как правило, закрывается пальцами или большими пальцами.

Тем не менее с учетом того, что компания из Купертино все чаще изображает iPad как тип компьютера, а также популярность Magic Keyboard, имеет все больший смысл переделывать вещи, чтобы горизонтальное использование стало по умолчанию.

Apple уже сделала небольшой шаг в этом направлении: теперь логотип запуска ориентирован горизонтально, а не вертикально. Щелкните iPad Pro на веб-сайте Apple , и первые три изображения, которые вы увидите, расположены горизонтально.

Инсайдер Диландкт говорит, что компания будет вносить изменения в оборудование, чтобы отразить эту новую норму, хотя он не уверен, когда.

Будущие iPad Pro будут иметь горизонтальное расположение камеры и горизонтально расположенный логотип Apple на задней панели. Apple сделает альбомный режим по умолчанию для iPad Pro. Я не подтвердил, будет ли эта функция у модели следующего поколения, но она находится в разработке.

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