В разработке находится iPad Pro с горизонтальной ориентацией и радикально новым дизайном

Горизонтальная ориентация iPad Pro станет новой нормой для будущих моделей, предполагает лидер с приличным послужным списком. В настоящее время есть несколько способов, которыми iPad сигнализирует вертикальную или портретную ориентацию по умолчанию, а не горизонтальную или альбомную.

На тыльной стороне iPad логотип Apple ориентирован вертикально, как и текст. Спереди камера расположена в верхней части iPad, когда ее держат вертикально, в то время как в ландшафтном режиме она находится сбоку и, как правило, закрывается пальцами или большими пальцами.

Тем не менее с учетом того, что компания из Купертино все чаще изображает iPad как тип компьютера, а также популярность Magic Keyboard, имеет все больший смысл переделывать вещи, чтобы горизонтальное использование стало по умолчанию.

Apple уже сделала небольшой шаг в этом направлении: теперь логотип запуска ориентирован горизонтально, а не вертикально. Щелкните iPad Pro на веб-сайте Apple , и первые три изображения, которые вы увидите, расположены горизонтально.

Инсайдер Диландкт говорит, что компания будет вносить изменения в оборудование, чтобы отразить эту новую норму, хотя он не уверен, когда.