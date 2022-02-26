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В работе сервиса Facebook произошли сбои по всему миру

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой популярных сайтов и сервисов.
Оказалось, что с 19.30 по московскому времени в работе сервиса Facebook начались сбои. О проблемах в социальной сети стали сообщать пользователи по всему миру.

Так, около половины пользователей столкнулись с проблемами в работе вэб-версии, еще 47% заявили, что наблюдаются сбои в мобильном приложении, а 5% столкнулись с проблемами, связанным с авторизацией. Жалобы на работу Facebook поступают из России, Франции, Германии, США и других стран.

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