В работе Android-смартфонов по всему миру произошел массовый сбой

Компания Google признала массовый сбой в работе сервисов, который наблюдался по всему миру и у многих пользователей.

При запуске некоторых приложений пользователи на экране устройства видели информацию об ошибке и не могли воспользоваться приложением.

Сбой наблюдался в работе многих популярных сервисов, среди которых Twitter, Gmail, Google Play, разные социальные сети и даже клиенты мобильных банков.

Причина сбоя пока не объявлена. Предположительно это произошло из-за обновления компонента Android System WebView, так как после удаления последнего обновления WebView через магазин приложений сервисы начинали работать в обычном режиме.