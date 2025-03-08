В Qualcomm сообщили, что их модем X85 лучше Apple C1

Apple выпустила iPhone 16e, первое устройство с новым модемом C1, разработанным самой компанией.

Ранее Apple полностью полагалась на модемы Qualcomm, но в 2027 году сотрудничество между ними прекратится. Глава Qualcomm, Криштиано Амон, заявил, что их модемы будут оставаться быстрее, чем решения Apple.

Амон сделал это заявление после презентации нового модема X85, который использует искусственный интеллект для улучшения связи при слабом сигнале. Он отметил, что это создаст заметный разрыв в производительности между устройствами на Android и iOS. Модем X85 способен достигать скорости до 12,5 Гбит/с, что значительно выше, чем у модема C1 от Apple.

Пока Apple использует модем C1 только в iPhone 16e, а новые модели iPad продолжают работать на модемах Qualcomm. Однако ожидается, что в новом iPhone 17 Air, который выйдет в сентябре, также будет установлен модем C1. Это говорит о том, что Apple будет развивать свои модемы и внедрять их в новые устройства в будущем.

Источник: 3dnews