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В Qualcomm сделали Snapdragon 8 Gen 4 ещё более энергоэффективным

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Компания Qualcomm разрабатывает новое поколение процессора Snapdragon 8 Gen 4, который обещает быть таким же мощным, как флагманский процессор Dimensity 9300 от MediaTek, но потреблять в два раза меньше энергии.

По результатам внутренних тестов графический процессор Adreno 750 в Snapdragon 8 Gen 4 показывает отличные результаты, потребление вдвое меньше энергии по сравнению с Dimensity 9300, при этом сохраняется неплохая производительность.

Однако, по информации инсайдера, центральный процессор (ЦП) Snapdragon 8 Gen 4 оказался лишь незначительным улучшением эффективности.

В тестах с потребляемой мощностью 8 Вт чипсет набирает около 7300 баллов в многоядерном тесте, что сравнимо с производительностью Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro.

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