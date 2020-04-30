В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman

В большинстве регионов PlayStation Store, включая Россию, бесплатно стал доступен первый сезон Hitman.

О бесплатной раздаче проекта сообщили пользователи форумов ResetEra и Reddit, но как оказалось присвоить себе игру могут не все.

Те, у кого уже активный бесплатный эпизод в Париже или есть версия по подписке PlayStation Plus, не могут скачать бесплатно первый сезон.

Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры. Предположительно игра стала бесплатной по ошибке.