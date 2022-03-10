В процессорах Intel и Arm обнаружена серьезная уязвимость класса Spectre

В процессорах Intel Alder Lake была обнаружена новая уязвимость класса Spectre, причем ее специалисты обнаружили и в ядре некоторых чипов Arm.

Уязвимость получила название branch history injection (BHI). Пока она не закрыта ни одним патчем.

Теоретически атака на ядро процессора через найденную уязвимость позволяет хакерам получить конфиденциальные данные пользователей, включая пароли.

Стоит отметить, что на практике методы атаки на процессоры не фиксировались, они пока доказаны только теоретически.

Несмотря на это разработчики пообещали выпустить «заплатку», закрывающую найденную уязвимость.

Но когда она выйдет и как повлияет на работу процессоров пока никто не знает.