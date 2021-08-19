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В просочившихся рендерах появился загадочный телефон Motorola

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Motorola работает над парой новых телефонов, таких как Moto E20, Moto E40 и Moto G50 5G. Популярный информатор Эван Бласс поделился просочившимися изображениями будущего телефона Motorola. По изображениям можно предположить, что это может быть малобюджетный смартфон серии E.

Загадочный телефон Motorola может похвастаться высоким дисплеем с соотношением сторон экрана с каплевидным вырезом и очень толстой нижней лицевой панелью. В устройстве вроде нет сканера отпечатков пальцев. Его правая сторона оснащена тремя кнопками, которые могут быть клавишей включения, качелькой громкости и клавишей Google Assistant. Слот для SIM-карты, похоже, присутствует на его левой стороне.

В просочившихся рендерах появился загадочный телефон Motorola

Сверху можно увидеть аудиоразъем 3,5 мм. На нижней стороне устройства есть решетка динамика и порт USB. Блок задней камеры имеет пару камер и светодиодную вспышку. Эти рендеры могут принадлежать грядущему телефону Moto E20.

В просочившихся рендерах появился загадочный телефон Motorola

Недавно предполагаемый Moto E20 с номером модели XT2155 был одобрен бразильским сертификационным агентством Anatel, Bluetooth SIG и TUV Rheinland. Эти списки показали, что он поддерживает Bluetooth 5.0 и включает аккумулятор емкостью 3760 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

По словам Бласса, E20 имеет кодовое название Aruba. Отчеты также показали, что на некоторых рынках это устройство может быть переименовано в Lenovo K14.

Источник — Astera.

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