На прошлой неделе разработчики XDA выпустили изображение блока для зарядки Ultra Flash Charge мощностью 160 Вт. На фоне того же изображения был замечен загадочный смартфон с большим сенсором камеры. На тот момент издание ничего не сообщало о загадочном устройстве. Сегодня издание опубликовало рендер нового телефона Infinix. Похоже, что рендер принадлежит тому же телефону, который был замечен вместе с зарядным устройством на 160 Вт.

В новом телефоне Infinix, начиная с передней панели, имеется трехмерный стеклянный дисплей с отверстием в верхнем левом углу. Верхняя и нижняя лицевые панели телефона довольно тонкие, а края у него очень изогнутые.

В телефоне нет ни задней, ни боковой панели сканера отпечатков пальцев. Наличие отпечатка пальца на дисплее говорит о том, что он мог быть оснащен OLED-панелью.

Переходя к задней части, смартфон имеет большой объектив камеры, дополнительный снимок, квадратную линзу, которая выглядит как линза телеобъектива перископа. На тыльной стороне корпуса отпечатана огромная надпись «Сейчас». Телефон оснащен такими функциями, как кнопки регулировки громкости, клавиша включения, порт USB-C, решетка динамика и микрофон по краям.

Источник — Astera.