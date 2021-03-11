В продаже в России появилась камера Sony Alpha 1 за 555 555 рублей

Компания Sony оснастила свою камеру 50,1 Мп полнокадровой матрицей и процессором обработки изображения BIONZ XR.

Новинку в РФ оценили в 555 555 рублей, и она позволяет снимать видео в разрешение 8К с частотой 30 кадров в секунду.

Новый процессор Sony Alpha 1 позволяет делать до 120 вычислений АФ/АЭ в секунду, а это в три раза больше чем возможности Alpha 9 II.

Фотоаппарат также получил видоискатель, выполненный по технологии OLED Quad-XGA, частота обновления экрана составляет 240 кадров в секунду.

Особенностями новинки также стали предустановленные профессиональные режимы и возможность беспроводной передачи отснятых материалов.

Пока на Sony Alpha 1 за 555 555 рублей только принимают заказы.