В продаже скоро появятся умные очки Ray-Ban от Facebook

Гигант социальных сетей Facebook незаметно добивается прогресса в разработке аппаратных продуктов с функциями дополненной реальности. Один из разрабатываемых аппаратных продуктов Facebook теперь практически готов к презентации, о чем намекнул генеральный директор Facebook Марк Цукерберг во время разговора о прибылях и убытках, который он сделал на этой неделе.

Генеральный директор Facebook Цукерберг подтвердил, что скоро будут выпущены умные очки Ray-Ban. Было много предположений относительно планируемого открытия устройства в 2021 году. Хотя планы по запуску устройства в 2021 году могли быть значительно затронуты пандемией коронавируса, похоже, что общие перспективы и ожидания остаются оптимистичными в отношении запуска, возможно, в начале 2022 года. Однако объявление Цукерберга может указывать на возможный запуск в четвертом квартале 2021 года.

Facebook разрабатывает умные очки Ray-Ban в партнерстве с EssilorLuxottica. Согласно Facebook, устройство имеет достойный форм-фактор, который позволяет пользователю выполнять различные отличные задачи. Очки могут быть предшественниками действительно очков дополненной реальности (AR). Следовательно, они не классифицируются как устройства AR. Умным очкам не нужен встроенный дисплей, чтобы ими можно было управлять через сопряженное устройство (смартфон, планшет и т. Д.). Некоторые недостатки Ray-Ban, касающиеся их функциональности и характеристик, до сих пор полностью не известны.

Facebook, похоже, неуклонно продвигается в своем стремлении к разработке устройств, поддерживающих дополненную реальность. Умные очки Ray-Ban — сильный шаг в этом направлении. Цель гиганта социальных сетей — в обозримом будущем получить полноценные очки дополненной реальности.

Источник — Astera.