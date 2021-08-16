Huami выводит на рынок новые смарт-часы для детей, которые пока будут предлагать только в Китае по цене 123 доллара.

Компания Huami известна на весь рынок, она выпускает смарт-часы и фитнес браслеты под брендами Amazfit и Zepp, а также является разработчиком и производителем браслетов Xiaomi Mi Band.



На китайском рынке Huami начала продажи детских часов с камерой и SIM-картой, работающей с 4G.

Новинка получила длинное название Amazfit Happya Children’s Health Watch. В этих часах установили 2 Мп камеру для видеозвонков, экран с разрешением 240х240 пикселей, процессор собственной разработки, GPS и датчик ЧСС.



Программное обеспечение детских часов позволяет родителям знать, где постоянно находится их ребенок, а также получать уведомление если он покидает разрешенную область.

Помимо этого, часы поддерживают голосового помощника XiaoAI и платёжную систему Alipay. Среди еще дополнительных полезных функций наличие контроля проведения времени перед гаджетом и контроль времени нахождения ребенка на улице.

Также часы следят за качеством сна ребенка и его активностью.