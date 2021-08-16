Главная » Новости

В продаже появились первые смат-час Amazfit специально для детей

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 82 Опубликовано

Huami выводит на рынок новые смарт-часы для детей, которые пока будут предлагать только в Китае по цене 123 доллара.
Компания Huami известна на весь рынок, она выпускает смарт-часы и фитнес браслеты под брендами Amazfit и Zepp, а также является разработчиком и производителем браслетов Xiaomi Mi Band.

В продаже появились первые смат-час Amazfit специально для детей
На китайском рынке Huami начала продажи детских часов с камерой и SIM-картой, работающей с 4G.

Новинка получила длинное название Amazfit Happya Children’s Health Watch. В этих часах установили 2 Мп камеру для видеозвонков, экран с разрешением 240х240 пикселей, процессор собственной разработки, GPS и датчик ЧСС.

В продаже появились первые смат-час Amazfit специально для детей
Программное обеспечение детских часов позволяет родителям знать, где постоянно находится их ребенок, а также получать уведомление если он покидает разрешенную область.

Помимо этого, часы поддерживают голосового помощника XiaoAI и платёжную систему Alipay. Среди еще дополнительных полезных функций наличие контроля проведения времени перед гаджетом и контроль времени нахождения ребенка на улице.

Также часы следят за качеством сна ребенка и его активностью.

Amazfit
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов