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В продаже появилась робот-собака Spot от Boston Dynamic

17.06.2020 11:52

Американская компания недавно официально объявила о старте приема предварительных заказов на робота-собаку Spot. В продаже появилась робот-собака Spot от Boston Dynamic
Эта разработка известна многим и вероятно немало людей помнят интересные видеоролики с участием робота, в которых он демонстрирует свои способности.

Робот-собака Spot от Boston Dynamic появилась в продаже по цене 74 500 долларов. Желающим заказать робота предлагают внести предоплату в размере 1 000 долларов и ожидать от 6 до 8 недель до отгрузки.

Как отмечают разработчики, робот прямо из коробки готов к использованию, и клиенту достаточно настроить его интерфейс под конкретные задачи.

Для покупки роботизированная собака доступна пока только на территории США. Впрочем, его можно не покупать, а оформить в аренду.

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