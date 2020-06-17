В продаже появилась робот-собака Spot от Boston Dynamic

Американская компания недавно официально объявила о старте приема предварительных заказов на робота-собаку Spot.

Эта разработка известна многим и вероятно немало людей помнят интересные видеоролики с участием робота, в которых он демонстрирует свои способности.

Робот-собака Spot от Boston Dynamic появилась в продаже по цене 74 500 долларов. Желающим заказать робота предлагают внести предоплату в размере 1 000 долларов и ожидать от 6 до 8 недель до отгрузки.

Как отмечают разработчики, робот прямо из коробки готов к использованию, и клиенту достаточно настроить его интерфейс под конкретные задачи.

Для покупки роботизированная собака доступна пока только на территории США. Впрочем, его можно не покупать, а оформить в аренду.