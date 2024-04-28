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В приставках Android TV и Google TV была обнаружена уязвимость

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Google исправил уязвимость в системе безопасности Android TV и Google TV, которая могла позволить злоумышленникам получать несанкционированный доступ к учетным записям Google пользователей.

Проблема была связана с отсутствием средств защиты, таких как PIN-коды или пароли, на уровне системы для учетных записей Google на телевизорах.

Ранее, если злоумышленник загружал Google Chrome на устройстве, он мог получить доступ к учетным данным пользователя в приложениях, таких как Gmail и Google Drive.

Однако после исправления, загруженный Chrome больше не будет иметь автоматического доступа к учетным данным Gmail и Drive на устройстве.

Исправление было выпущено в виде стандартного обновления, что означает, что даже старые устройства будут получать исправление безопасности.

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