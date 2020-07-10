В приложениях для iPhone произошел глобальный сбой

О проблемах с популярными приложениями стали массово сообщать пользователи, на что уже отреагировали в Facebook, сообщив, что они уже занимаются устранением неполадок.

Как выяснилось, пользователи iPhone со всего мира стали жаловаться на неполадки в работе популярных приложений, которые попросту перестали работать.

Как выяснилось, глобальный сбой произошел только в тех приложениях, для которых при авторизации использовали Facebook.

Проблема возникла после того, как специалисты социальной сети внесли изменения в набор инструментов.

Из-за этого стали наблюдаться проблемы, причем ни одного сообщения от владельцев Android-смартфонов за все время не поступило.

Если говорить о России, то в нашей стране наблюдаются проблемы с приложениями «Яндекса», Viber, Spotify, Tinder и других