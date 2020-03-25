В приложение YouTube Music добавили тексты песен

В приложение YouTube Music добавили тексты песен26.03.2020 00:00
В YouTube Music для мобильных устройств появилась функция отображения текста песен.
Теперь пользователи iOS и Android при желании могут включить отображение текста песен.
Новая функция находится в левой части экрана на кнопке «i». Тест песни будет отображаться под строкой трекинга.
Разработчики YouTube Music новую функцию пока добавили только в мобильное приложение, тогда как в Web-версии текстов пока нет.
Стоит отметить, что тексты отображаются не на всех песнях, но библиотека с каждым днем расширяется.
Новая функция в YouTube Music распространяется поэтапно, поэтому она пока присутствует не на всех смартфонах, но уже через неделю должна появится во всем мире.
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