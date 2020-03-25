В приложение YouTube Music добавили тексты песен

В YouTube Music для мобильных устройств появилась функция отображения текста песен.

Теперь пользователи iOS и Android при желании могут включить отображение текста песен.

Новая функция находится в левой части экрана на кнопке «i». Тест песни будет отображаться под строкой трекинга.

Разработчики YouTube Music новую функцию пока добавили только в мобильное приложение, тогда как в Web-версии текстов пока нет.

Стоит отметить, что тексты отображаются не на всех песнях, но библиотека с каждым днем расширяется.

Новая функция в YouTube Music распространяется поэтапно, поэтому она пока присутствует не на всех смартфонах, но уже через неделю должна появится во всем мире.