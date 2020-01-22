В приложение WhatsApp добавили «тёмную тему»

WhatsApp самый популярный мессенджер в мире, который постоянно совершенствуют, но вот темная тема до приложения добралась только сейчас.

Пока темный режим доступен только для пользователей бета-версии WhatsApp под операционную систему Android.

Новый режим доступен в сборке под номером 2.20.13, причем в ней добавили сразу три новых режима, среди которых темный, светлый и дополнительный Set by Battery Saver, позволяющий автоматически переходить из темной в светлый режим и наоборот.

Предположительно, темная тема в финальной сборке появится примерно в конце января или начале февраля.