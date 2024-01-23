В правительстве России предложили отказаться от термина «маркетплейс»

Правительство РФ предложило внести изменения в законопроект об онлайн-торговле, включая поиск альтернативного термина для «маркетплейса», согласно информации, опубликованной в РБК.

В законопроекте, который кабмин рассматривает в отношении маркетплейсов, предлагается предоставить торговым площадкам возможность чаще, чем раз в год, изменять условия сотрудничества с продавцами.

Правительство предлагает убрать ограничение на количество изменений, которые могут быть внесены площадками в договоры оферты с партнерами.

По мнению министров, ограничение частоты изменений условий договоров не учитывает изменения на рынке, сезонность в продаже товаров, изменения в логистике и другие факторы, которые могут потребовать от агрегатора информации вносить изменения в тарифы и комиссии.

Кроме того, власти планируют запретить маркетплейсам наказывать своих контрагентов и блокировать их личные кабинеты.