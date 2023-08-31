В последний день лета на Dota 2 вышло летнее обновление

Список изменений и улучшений, включающий новую систему оценки поведения и жалоб, был опубликован Valve в крупном летнем обновлении для Dota 2. Важным нововведением является введение параметра «вежливость», который отражает качество коммуникации игрока.

Кроме того, Valve обновила рендеринг карт, в результате чего облака теперь снова проецируют тени, улучшилось разрешение теней от солнца, а также была увеличена контрастность и другие аспекты. Интерфейс также претерпел некоторые изменения, включая объединение меню арсенала для всех косметических предметов.

С 1 сентября стартует осенний сезон в Dota 2, а в конце сентября Valve выпустит обновление, связанное с турниром The International.