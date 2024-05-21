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В последних электромобилях Tesla исчезла поддержка Steam

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Tesla приняла решение отказаться от поддержки игровой платформы Steam в своих новых электромобилях Model S и Model X, что вызвало разочарование у многих пользователей.

Не так давно Tesla инвестировала значительные средства в интеграцию видеоигр в бортовую развлекательную систему своих автомобилей, и поэтому решение прекратить поддержку Steam показалось неожиданным.

В конце 2022 года Tesla запустила бета-версию приложения Steam в Model S и Model X, что позволяло владельцам этих автомобилей наслаждаться высокопроизводительными играми прямо в салоне.

Однако сейчас компания изменила свое решение. В письме, отправленном новым владельцам Model S и Model X, Tesla объяснила:

«Tesla обновляет игровой компьютер в вашем автомобиле Model X, и теперь он больше не поддерживает игры на платформе Steam. Все остальные развлекательные и функциональные возможности приложений останутся без изменений».

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